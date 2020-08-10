Задержанный в Минске оператор канала WarGonzo Зиздок освобожден

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Задержанный в Минске оператор Telegram-канала "WarGonzo" Владислав Зиздок отпущен. Об этом сообщил в понедельник основатель WarGonzo Семен Пегов в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Да-да. Оказалось, что мы с ним находились в одном СИЗО, но на разных этажах. В самый последний момент, когда мы должны были уже уезжать, позвонили как раз представители МВД и сообщили, что наш оператор Владислав Зиздок тоже находится здесь, мы его забрали", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли освобожден Зиздок.

Днем 9 августа в Минске были задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной этого стала работа без аккредитации. Позднее журналисты были депортированы из Белоруссии.

В понедельник в СМИ появилась информация, что в Минске 9 августа во время разгона протестных акций были также задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. В понедельник вечером они были отпущены.