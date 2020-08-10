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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4 599 заразившихся

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 599 человек с коронавирусом. На 10 августа в Москве зафиксировано более 248,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 190,5 тыс. пациентов.

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