Дуров: Telegram подключил инструменты против цензуры для обеспечения работы в Белоруссии

"Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране", - написал он в Twitter.

В понедельник руководство американской компании Twitter сообщило о попытках блокировки работы одноименной социальной сети на территории Белоруссии. Ранее сообщалось о перебоях со связью, в работе интернета, в том числе мобильного, в ряде городов страны. Не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Перебои отмечались также в работе сайтов белорусских средств массовой информации. Массовые проблемы с мобильным интернетом наблюдались в Белоруссии также в день выборов, в воскресенье. В субботу вечером Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты зафиксировал волну DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы страны.