{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Дуров: Telegram подключил инструменты против цензуры для обеспечения работы в Белоруссии

Основатель мессенджера отметил, что подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник сообщил об активации инструментов против цензуры, которые позволят Telegram оставаться активным в Белоруссии.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране", - написал он в Twitter.

В понедельник руководство американской компании Twitter сообщило о попытках блокировки работы одноименной социальной сети на территории Белоруссии. Ранее сообщалось о перебоях со связью, в работе интернета, в том числе мобильного, в ряде городов страны. Не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Перебои отмечались также в работе сайтов белорусских средств массовой информации. Массовые проблемы с мобильным интернетом наблюдались в Белоруссии также в день выборов, в воскресенье. В субботу вечером Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты зафиксировал волну DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы страны.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Глава Самарской области поручил оказать помощь троим детям, чьи родители погибли в ДТП
Авария произошла 7 августа
Читать полностью