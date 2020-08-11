Первые поезда в Адлер и Ростов-на-Дону отправятся 11 августа из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Первый поезд "Таврия" из Симферополя отправляется во вторник в Адлер и Ростов-на-Дону, сообщается на сайте оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту компании "Гранд сервис экспресс".

Состав начнет движение из Симферополя в 19:10 и проследует до станции Разъезд 9 км в Краснодарском крае. Далее каждая из групп вагонов будет следовать самостоятельно (как два состава с разными локомотивами) под своим номером в графике движения до Адлера и Ростова-на-Дону.

Поезда будут отправляться раз в три дня. Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути составит 19 часов.

Поезд № 415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

Компания "Гранд сервис экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожном перевозчиком страны. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.