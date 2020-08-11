Доступ к сервису "Поступление в вуз онлайн" к 2024 году получат 80% российских вузов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 80% российских вузов получат доступ к новому сервису "Поступление в вуз онлайн" к 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Сервис запущен 20 июня 2020 года и позволяет абитуриентам подать документы в 54 российских университета через портал госуслуг.

"План мероприятий по развитию функционала суперсервиса с 2020 по 2024 год предусматривает поэтапное увеличение количества участников пилотного тестирования. Планируется обеспечить доступ к сервису не менее чем 80% вузов", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года нужно оценить работу нового сервиса, чтобы "принять решение о необходимости масштабирования суперсервиса и выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию необходимых мероприятий". В Минобрнауки также уточнили, что в настоящее время с использованием сервиса подано более 86 тыс. заявлений.

Ранее Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Поступающим разрешено подать документы четырьмя способами: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Работа над сервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по нацпроекту "Цифровая экономика". Его внедрение приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.