{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны ведет переговоры с "Яндексом" о внесении мест захоронений воинов в навигатор

По словам замначальника управления военного ведомства Андрея Таранова, это необходимо, чтобы облегчить поиск захоронений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минобороны России ведет переговоры с "Яндексом" о внесении мест воинских захоронений в "Яндекс. Навигатор". Об этом сообщил заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"У нас был вступительный разговор с компанией "Яндекс" о том, чтобы привязать места захоронения в "Яндекс. Навигатор", - сказал Таранов в интервью в программе "Шинель" на "Радио России".

По словам замначальника управления военного ведомства, это необходимо, чтобы облегчить поиск захоронений.

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу во время пленарного заседания в Совете Федерации сообщил, что военное ведомство проведет 11 поисковых экспедиций, в ходе которых планируется отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронений.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом
По данным ВОЗ, количество летальных исходов составило почти 6 тыс.
Читать полностью