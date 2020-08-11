Минобороны ведет переговоры с "Яндексом" о внесении мест захоронений воинов в навигатор

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минобороны России ведет переговоры с "Яндексом" о внесении мест воинских захоронений в "Яндекс. Навигатор". Об этом сообщил заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"У нас был вступительный разговор с компанией "Яндекс" о том, чтобы привязать места захоронения в "Яндекс. Навигатор", - сказал Таранов в интервью в программе "Шинель" на "Радио России".

По словам замначальника управления военного ведомства, это необходимо, чтобы облегчить поиск захоронений.

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу во время пленарного заседания в Совете Федерации сообщил, что военное ведомство проведет 11 поисковых экспедиций, в ходе которых планируется отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронений.