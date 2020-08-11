На Камчатке началось благоустройство медучреждений за счет средств единой субсидии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Ремонт крупнейшего учреждения здравоохранения в Петропавловске-Камчатском - городской поликлиники № 1 - за счет дальневосточной субсидии начался на полуострове во вторник. Всего в рамках выделенных средств из федерального бюджета в регионе до конца года отремонтируют восемь медучреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование, освещение территории, озеленение и ремонт главного входа вместе с козырьком, справа от которого и будет обустроена зона комфортного пребывания посетителей. Также полностью обновится крыльцо и пандус, будут отремонтированы пожарные выходы и главное крыльцо учреждения. Здание поликлиники было построено в 1969 году, и с тех пор козырек над входом капитально не ремонтировался. В этом сезоне его укрепят и оснастят современным светодиодным комплексом", - цитирует пресс-служба руководителя поликлиники Людмилу Кравченко.

Уточняется, что работы по благоустройству одного из медучреждений Петропавловска-Камчатского планируют завершить в октябре. Всего же власти региона планируют потратить около 500 млн рублей из единой субсидии на озеленение и ремонт фасадов восьми крупных больниц и поликлиник в краевой столице.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2,4 млрд рублей субсидии, однако врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить.