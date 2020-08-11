NYT: власти США могут ограничить въезд в страну гражданам, зараженным коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация может временно запретить въезд в страну из-за рубежа гражданам и постоянным жителям США в случае, если у властей имеются подозрения, что они заражены коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на проект готовящегося документа.

По информации издания, для того чтобы запретить въезд в страну гражданину или официально постоянно проживающему в США, власти обязаны будут предоставить "весомые доказательства" того, что этот человек заражен коронавирусом или контактировал с инфицированными людьми. Газета не уточняет, на какой срок будет вводиться запрет на въезд в страну в случае принятия соответствующего указа. Кроме того, The New York Times отмечает, что даже в случае вступления такого нововведения в силу новая политика будет применяться "в крайне редких случаях" и лишь в тех обстоятельствах, когда бездействие властей может угрожать общественной безопасности.

В начале марта президент США Дональд Трамп ограничил прибытие в страну иностранцев, побывавших в течение 14 дней в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. 20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой.

Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, на настоящий момент могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,07 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 163 тыс. человек.