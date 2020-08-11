Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн

ТАСС, 11 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 20 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 20 001 019, умерли 733 103 человека, выздоровели 12 209 074. Больше всего случаев заражения (5 079 941) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровели 696 681 человек, умерли 15 001.