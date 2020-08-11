Мэр Свободного рассказал об изменениях в городе после строительства ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) возле города Свободного в Амурской области уже повлияло на его благоустройство, а принятый в 2017 году правительством РФ долгосрочный план социально-экономического развития до 2025 года сделал город привлекательнее для бизнеса и самих жителей. О том, как меняется город президентского внимания, в интервью ТАСС рассказал его глава Владимир Константинов.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

Расположенный возле ГПЗ город Свободный - третий по величине в Амурской области. В нем живут более 50 тыс. человек. Реализации плана социально-экономического развития Свободного оценивается в 48 млрд рублей. К моменту избрания Константинова главой города в ноябре 2018 года муниципалитет начал получать эти средства. "Строительный потенциал города был небольшим, а объем работ - громадным", - отметил Владимир Константинов.

Долгосрочный план социально-экономического развития включает 69 мероприятий по развитию городской инфраструктуры. Среди них - разработка схемы газификации и газоснабжения города, реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных коммуникаций, приведение в нормативное состояние дорог и улиц. До 2025 года в Свободном построят и модернизируют 51 объект инфраструктуры. Например, построят шесть школ и семь пришкольных стадионов, три детских сада, поликлинику и родильный дома, три спортивных сооружения.

Реализовывать план в Свободном начали с замены улично-дорожной сети, только 10% которой соответствовала современным стандартам. Работы продолжаются.

"Конечно, начавшиеся работы по замене коммуникаций сказывались на комфорте горожан, но на начальном этапе это было необходимостью. Оценкой работы являются отзывы жителей - в прошлом году на одной из встреч женщина поблагодарила за то, что зимой впервые за 27 лет почувствовала, "что значит, когда в квартире тепло", - отметил глава города.

Один из первых

Свободный - один из первых городов в Амурской области, который подключат к программе "Безопасный город". "Для контроля работы всех городских систем, обеспечения безопасности жителей и всех уязвимых точек городской инфраструктуры в городе будет работать программа "Безопасный город". Кроме того, в жилых микрорайонах будут установлены камеры видеонаблюдения", - отметил глава.

Свободный становится одним из первых городов Приамурья, который газифицируют, по плану перевод котельных на газ завершится до 2030 года. Для перехода котельных с мазута на природный газ разработана проектно-сметная документация, установлена очередность котельных, которые оснастят этим видом топлива. Запланировано строительство 20 км газораспределительных сетей.

Город стал привлекательнее и для представителей бизнеса. "Компании, у которых есть грамотная стратегия, все в порядке с документацией и с соблюдением законов, уже работают и в городе, и на территории строящегося ГПЗ", - сказал Константинов.

В июне 2017 года решением правительства РФ создана территория опережающего развития (ТОР) "Свободный", флагманским проектам которой стало строительство ГПЗ. По оценке вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, реализация этого проекта позволит Амурской области почти в два раза увеличить областной бюджет.

"Работа резидентов ТОР "Свободный" уже положительно влияет на развитие экономики города. Конечно, сейчас, в период становления, они пользуются определенными льготами, которые позволяют им развиваться, но когда компании крепко встанут на ноги, будет очевидный толчок развития нашей экономики", - заявил собеседник агентства.

С ростом экономики администрация Свободного ожидает и увеличение численности населения. "Для привлечения специалистов, мы рассматриваем вопрос о предоставлении служебного жилья, в частности, для работников социальной сферы и силового блока. Так, например, на приобретение квартир сотрудникам полиции, ФСБ, таможни, МЧС из федерального бюджета выделено полмиллиарда рублей. В городе готовят к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс, строятся школы и детские сады, поэтому очень востребованы специалисты социальной сферы. Как и необходимость в укомплектовании штата полиции, Росгвардии, ФСБ", - добавил Константинов.

Новое жилье

Над стратегией пространственного развития Свободного работали специалисты столичного института медиа, архитектуры и дизайна "КБ "Стрелка". Мастер-план составлялся с учетом мнения жителей, которые оставляли свои предложения на сайте проекта. Всего поступило более 450 идей.

"Специалисты проработали развитие трех микрорайонов - от систематизации транспортных потоков до проектов самих объектов. Так, уже готов проект южного микрорайона, в котором построят комплекс из девятиэтажных домов на пять тысяч жителей, школу, детский сад. Выполнен проект планировки еще двух районов города, жилье в которых будет строить для своих работников компания "Сибур" [управление строительством Амурского ГПЗ осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур")]", - отметил Константинов.

Строительство современных микрорайонов - необходимость. Город "богат" ветхими и аварийными зданиями и больше нельзя откладывать переселение граждан в новые дома. "В городе 30 тыс. квадратных метров жилья, признанного ветхим и аварийным, но мы не останавливаемся - комиссии, которые оценивают жилой фонд, работают. Если жилье по всем стандартам не пригодно для проживания, его включают в соответствующий реестр. Очередь по получению жилья по программе переселения из ветхого и аварийного фонда продвигается. Квартиры, в том числе и для этой категории нуждающихся, будут предусмотрены в новом микрорайоне "Южный", - сказал мэр.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработать долгосрочный план социально-экономического развития Свободного. В прошлом году председатель правления компании "Сибур холдинг" Дмитрий Конов представил главе государства проект Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Свободном. Его реализация должна повлиять на приток в регион новых технологий и развитие социальной инфраструктуры, способствовать дополнительному производству высокотехнологичной продукции. Создание АГХК привлечет в регион свыше 500 млрд рублей инвестиций.