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Пандемия COVID-19

В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

В стране зафиксировали 995 случаев инфицирования

ГАВАНА, 11 августа. /ТАСС/. Венесуэльские медики за сутки выявили 995 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщила в понедельник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

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"Было зафиксировано 995 случаев инфицирования", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. Ранее в Венесуэле выявляли около 700 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных составило 26 800.

Родригес также сообщила о смерти шести пациентов из-за коронавируса, общее число летальных случаев в стране достигло 229.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях заражения коронавирусом в республике 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны.

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ВенесуэлаПандемия COVID-19
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