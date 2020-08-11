"Известия": в России могут увеличить пособие на детей для малоимущих семей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтруд разрабатывает проект нормативного акта об изменении сумм ежемесячного пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет в 2021 году. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минтруда, в некоторых случаях этих выплат не хватает для того, чтобы вывести семью из бедности. Поэтому министерство "считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году", - пояснили изданию в ведомстве. "Известия" отметили, что не уточняется, о каких конкретно изменениях идет речь.

По данным Минтруда, выплаты положены более чем 2 млн детей . Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по России выплата составляет 5,5 тыс. рублей.