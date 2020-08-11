Трамп заявил, что испанский грипп 1918 года мог положить конец Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Продолжавшаяся с 1918 по 1920 год пандемия испанского гриппа, вероятно, положила конец Второй мировой войне (1939-1945). Такое ошибочное высказывание допустил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили: "Если бы 160 тыс. человек умерли [от вызываемого новым коронавирусом заболевания] (примерно столько американцев умерли на данный момент от инфекции - прим. ТАСС) при президенте [США Бараке] Обаме, как вы считаете, вы бы потребовали его отставки?"

"Нет, я бы так не поступил", - ответил президент. По его словам, нынешние власти сделали все, что было в их силах, и не допустили "1,5 или 2 млн умерших" от коронавируса в стране.

"Говорят, что самое похожее было в 1917 году, верно? Великая пандемия. Она, безусловно, была ужасной - потери составили примерно от 50 млн до 100 млн человек - вероятно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация", - добавил президент.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), интенсивность и скорость распространения пандемии гриппа в 1918 году были почти невообразимыми. Тогда гриппом были инфицированы около 550 млн человек, что составляло одну треть населения планеты. По некоторым оценкам, умерли, по разным данным, свыше 50 млн человек. Число случаев смерти во всем мире превзошло число погибших в Первой мировой войне (примерно 17 млн человек).