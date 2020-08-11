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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Комитет защиты журналистов призвал обеспечить безопасность работников СМИ в Белоруссии

Согласно данным организации, 10 августа в Минске и Гродно задержали трех журналистов, которые освещали протесты, а 9 августа в Минске нападениям подверглись минимум четыре журналиста, под стражу были взяты пятеро

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призывает власти Белоруссии обеспечить безопасность сотрудников СМИ, которые освещают акции протеста в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации.

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"Власти Белоруссии должны прекратить атаки на освещающую протесты прессу, им следует обеспечить привлечение к ответственности сотрудников полиции, которые нападают на журналистов", - приводятся в заявлении слова координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульнозы Саид. Как она отметила, "у журналистов должна быть возможность безопасно и свободно работать".

Согласно приведенным данным КЗЖ, в понедельник в Минске и Гродно задержали не менее трех журналистов, которые освещали протесты. В воскресенье в Минске нападениям подверглись минимум четыре журналиста, под стражу были взяты пятеро. Как следует из заявления, в числе задержанных были журналисты "Комсомольской правды", телеканала "Дождь", Daily Storm, "Медузы", а также сотрудники других СМИ.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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