СМИ: еще у четырех моряков на российском судне в Пусане подтвердили коронавирус

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Южнокорейские медики выявили коронавирус еще у четырех моряков с российского судна, пришвартованного в порту Пусана. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на медицинские власти города.

"Тесты у четырех индонезийских моряков с рыболовецкого судна показали наличие коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении. Yonhap при этом не пишет, о каком именно судне идет речь, указывая лишь, что ранее на нем же было зафиксировано четыре случая COVID-19, в том числе у капитана. Вероятно, речь идет о рыболовецком судне "Корсар" водоизмещением 722 тонны с 23 членами экипажа, которое прибыло в Пусан 5 августа.

Тогда в ходе карантинной проверки анализы нескольких показали положительный результат на коронавирус. Как отмечает агентство, болезнь у моряков протекала бессимптомно и они были доставлены в городскую больницу. Остальные члены экипажа изолированы на судне.

По данным Yonhap, c начала июня более чем у 90 моряков с российских судов в Пусане был выявлен коронавирус.

В июле власти обязали иностранцев, прибывающих в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста. Такие ограничения пока касаются только граждан шести стран, в том числе Бангладеш, Казахстана, Киргизии и Пакистана. Однако, как сообщалось, список может быть расширен.