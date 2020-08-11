Дегтярев направил более 80 млн руб. на выплаты соцработникам в пандемию в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили более 80 млн рублей на выплаты для сотрудников ряда социальных учреждений, которые вынуждены работать сменами по 14 дней. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"Более 80 млн рублей выделено из резервного фонда края на дополнительные выплаты работникам домов престарелых и психоневрологических диспансеров. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

Учреждения министерства социальной защиты края в настоящее время работают в условиях изоляции. Весь персонал уже пятый месяц работает сменами по 14 дней. Каждый раз в 16 учреждений края заходят на вахту около 600 человек.

"Сейчас длится восьмая смена. По ее окончании персонал получит стимулирующие выплаты в размере от 32 до 40 тыс. рублей. Все зависит от категории работника и места нахождения социального учреждения. Дополнительно на эти цели мы ожидаем около 43 млн руб. из федерального бюджета. При этом размер софинансирования будет зависеть от эпидемиологической обстановки в крае", - приводятся в сообщении слова и.о. министра социальной защиты населения края Светланы Петуховой. По данным министерства здравоохранения региона, в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 73 человека скончались. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 87 новых заболевших.

Дополнительные выплаты в связи с увеличением нагрузки во время пандемии предусмотрены и работникам центров социальной поддержки населения Хабаровского края. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено 11,8 млн рублей. Поддержать работников социальных организаций поручил президент РФ Владимир Путин. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.