План по созданию 413 тыс. допмест в российских школах перенесли

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Срок начала реализации мероприятий по созданию 413 тыс. дополнительных мест в российских школах переносится на 2021 год из-за коронавируса, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (есть в распоряжении ТАСС).

"Во исполнение перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию госпрограмма "Развитие образования" дополнена правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для реализации региональных проектов, предусматривающих создание в регионах дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором", - говорится в документе.

Данные субсидии, уточняют в правительстве, носят адресный характер и опираются на реальные потребности в дополнительных местах в школах на уровне муниципальных образований, основой для расчета их объема являются утвержденные актами субъектов РФ паспорта региональных систем общего образования.

"В рамках указанных мероприятий предусмотрено создание не менее 413 тыс. дополнительных мест в общеобразовательных организациях на основе софинансирования расходных обязательств субъектов РФ за счет предоставляемых из федерального бюджета соответствующих субсидий. С учетом решений правительства РФ, принятых из-за сложившейся социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, срок начала реализации мероприятий по созданию дополнительных мест перенесен на 2021 год", - подчеркивается в проекте постановления.

Таким образом, уточняют в кабмине, фактическое правоприменение проекта правил по предоставлению и распределению субсидий для создания дополнительных мест в школах будет осуществлено в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В конце января 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что около 413 тыс. дополнительных мест должно быть создано в школах России, это потребует приблизительно 280 млрд рублей. По ее словам, численность учащихся в российских школах будет расти вплоть до 2023-2024 учебного года, однако из-за спада рождаемости в последние годы число детей школьного возраста снизится к 2025 году.