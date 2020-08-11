Глава Приамурья предложил премировать учащихся ссузов за практику на предприятиях области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил выплачивать из регионального бюджета стипендии учащимся средних специальных учебных заведений, которые проходят практику на предприятиях региона, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Наша задача - сделать так, чтобы предприятия брали студентов на практику, чтобы действовала дуальная модель подготовки, когда с теорией дети знакомятся в учебном заведении, а с практикой - на будущем рабочем месте. Безусловно, такие специалисты будут хорошо подготовлены, с соответствующим опытом. Мы готовы выплачивать ребятам стипендию из бюджета, таким образом компенсируя часть заработной платы со стороны работодателей. Уверен, это может стать хорошим стимулом", - приводятся в сообщении слова Орлова.

По данным правительства области, в Приамурье около 54 тыс. вакансий. Востребованы специалисты строительных специальностей, сферы сельского и дорожного хозяйства, добычи полезных ископаемых.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения, Минтрудом, Минсельхозом и при участии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял о планах организовать трудоустройство 60 тыс. студентов.