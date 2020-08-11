Задымление от природных пожаров в Якутии зафиксировали в 39 населенных пунктах Приангарья

ТАСС, 11 августа. Количество населенных пунктов в Иркутской области, где наблюдается задымление из-за природных пожаров на территории Якутии, за сутки увеличилось с 7 до 39. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода в воздухе не зарегистрировано, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Дымовой шлейф от пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), находится над 39 населенными пунктами Иркутской области в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском районах и в городе Братске", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор проводит замеры, превышений ПДК оксида углерода не зафиксировали.

Общая площадь природных пожаров на территории Якутии накануне превышала 250 тыс. га. В понедельник, 10 августа, дым от пожаров в Якутии зафиксировали в центральных районах Красноярского края, в Красноярске отмечалось превышение ПДК в 1,2 раза по диоксиду азота - газу, который образуется при сжигании любого вида топлива.