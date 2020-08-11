Приморские вузы обустроят 12 новых мастерских стандарта WorldSkills на гранты нацпроекта

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Дальневосточный технический колледж (ДВТК) и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) в 2020 году получили 75 млн рублей от Минпросвещения РФ на обустройство 12 новых мастерских, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"Еще 12 новых современных мастерских по приоритетным группам компетенций стандарта WorldSkills Russia ["Молодые профессионалы"] пополнят базовые площадки для подготовки молодых профессионалов в Приморье. В 2021 году материально-техническую базу обновят в Дальневосточном техническом колледже и Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. На эти цели образовательные организации получили 75 млн рублей от Минпросвещения России", - говорится в сообщении.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Участие в нем от Приморья приняли 20 колледжей и два вуза. Всего образовательные организации подготовили 35 заявок на участие. ДВТК в Уссурийске получит 25,3 млн рублей по направлению "строительство", ВГУЭС - 13,3 млн и 35,5 млн по направлениям "искусство, дизайн и сфера услуг" и "информационные и коммуникационные технологии" соответственно.

Мастерские оборудуют в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills Russia. Софинансирование из бюджета Приморского края составит 10%.

Федеральный проект "Молодые профессионалы" входит в нацпроект "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.