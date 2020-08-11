Около 2,5 млн рентген- и радиологических исследований загрузили в ЕРИС в 2020 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн исследований внесли в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) за первые семь месяцев 2020 года, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в централизованную "цифровую сеть" снимки автоматически поступают сразу после диагностики. Описание исследования становится доступным лечащему врачу во время приема, а пациенту - в электронной медицинской карте.

"В этом году в ЕРИС внесли почти 2,5 млн снимков. Это практически в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно сервисом обрабатывается до 10 тыс. рентгенологических и радиологических снимков", - рассказала Ракова.

Она пояснила, что Единый радиологический информационный сервис является информационной системой, объединяющей все отделения лучевой диагностики медицинских организаций Москвы в единую сеть. Он значительно упрощает хранение рентгенологических и радиологических исследований и доступ к ним.

По ее словам, врачам ЕРИС позволяет моментально получать снимки и заключения конкретного пациента, смотреть предыдущие исследования пациента, проводить мини-консилиумы с врачами клинических специальностей, когда это необходимо. А пациенту для получения заключения не нужно повторно посещать кабинет лучевой диагностики - описание исследования загружается в электронную медицинскую карту и становится доступным в личном кабинете на портале городских услуг.

Использование ЕРИС в пандемию коронавируса

"В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы значительно увеличили количество КТ-исследований органов грудной клетки на оборудовании, подключенном к ЕРИС. Это позволило всем врачам оперативно получать доступ ко всем архивным исследованиям пациентов, второму мнению ведущих экспертов, использовать работу алгоритмов искусственного интеллекта, что значительно повысило эффективность и качество КТ-диагностики патологических изменений в легких", - добавил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

По его словам, данный метод является одним из основных для диагностики новой коронавирусной инфекции и объективным методом оценки тяжести течения и динамики инфекционного заболевания.

Ракова уточнила, что в 2020 году в ЕРИС больше всего загружено рентгеновских снимков - более 1 млн, на втором месте компьютерная томография - в сервис внесено более 600 тыс. изображений, на третьем месте флюорография - 560 тыс. снимков.

"Проект оказывает неоценимую поддержку диагностам. Снимки и заключения лучевых исследований поступают в ЕРИС в режиме реального времени. В их числе рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, ультразвуковые исследования. Такая диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии", - рассказала заммэра.

Она уточнила, что сервис ЕРИС объединяет рабочие места более чем 2 тыс. врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, в том числе экспертов Референс-центра лучевой диагностики, и диагностическую аппаратуру в 162 лечебных учреждениях Москвы. Всего с начала запуска проекта в 2015 году в систему загружено уже почти 6 млн рентгенологических и радиологических исследований.