В Москве подготовили литературный веломаршрут по местам из произведений русских классиков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Литрес" совместно с порталом "Узнай Москву" подготовила для москвичей первый литературный веломаршрут, который пройдет по местам, упоминаемым в произведениях русских классиков, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Литрес".

"Литературное путешествие пройдет по местам, которые упоминаются в известных произведениях русских классиков, - Гоголевский и Тверской бульвары, Остоженка, Пречистенка. Пользователи услышат отрывки из книг с описаниями этих живописных локаций, а в перерывах между выдержками из творчества писателей - информацию о достопримечательностях на маршруте. Велоэкскурсия с аудиогидом позволит пользователям взглянуть на Москву глазами героев произведений, погрузит в аутентичную атмосферу книг, перенесет во времена великих Тургенева, Толстого, Гиляровского", - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, чьи слова привели в пресс-службе.

Путешествие займет около часа. Аудиогид для первой литературной велоэкскурсии был создан в партнерстве с проектом "Литрес: Чтец", по которому любой желающий может озвучить книгу и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. Голосом велоэкскурсии на портале "Узнай Москву" стал Сергей Уделов, один из чтецов проекта. Аудиогид доступен в мобильном приложении.

По словам руководителя интегрированных издательских сервисов ГК "Литрес" Евгения Селиванова, веломаршрут станет прекрасной возможностью для москвичей и гостей столицы взглянуть на город по-новому. Его отправной точкой станет дом на Остоженке, в котором жила мать Ивана Тургенева и где сейчас располагается музей писателя. Автор часто гостил у нее, и события, происходившие в одноэтажном особняке, легли в основу рассказа "Муму".

Далее по маршруту участники велопрогулки узнают историю Гоголевского бульвара, осмотрят небольшой одноэтажный деревянный дом с мезонином в Сивцевом Вражке, где жил писатель Александр Герцен, и усадьбу на Поварской улице, которую читатели знают как дом Ростовых в "Войне и мире", а также ознакомятся с другими локациями.

Всего на портале "Узнай Москву" доступно 128 интерактивных маршрутов, среди которых прогулки по театральной Москве, пастернаковским адресам и местам из романа "Война и мир".