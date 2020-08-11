Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

"Многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест построен в Петропавловске-Камчатском в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами, что позволяет безопасно для медицинского персонала производить лечение больных с различными заболеваниями", - доложил министру начальник медцентра подполковник медицинской службы Денис Локтионов.

При осмотре центра Шойгу сопровождал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Строительство модульного инфекционного центра Минобороны на Камчатке на 60 койко-мест началось 20 марта и завершилось 15 мая. Медучреждение принимает заразившихся коронавирусом пациентов, в том числе и гражданских.

Медицинский центр Минобороны на Камчатке

По данным Минобороны, лечебное учреждение возводилось по специальному проекту, разработанному военно-строительным комплексом Минобороны для регионов с повышенной сейсмической активностью. Сотрудники медцентра прошли обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге и уже приступили к исполнению обязанностей на штатных должностях.

В медцентре установлены более 1,3 тыс. единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты. Экспресс-лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим выполнять клинические, биохимические анализы крови более 60 пациентов в сутки. Имеющаяся ПЦР-лаборатория обеспечивает проведение на наличие новой коронавирусной инфекции более 50 исследований в сутки.