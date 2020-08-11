Росздравнадзор прокомментировал призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

По ее словам, третья, пострегистрационная, фаза исследований вакцины от коронавируса предполагает участие нескольких тысяч добровольцев, это будут обширные клинические исследования, которые допускаются и в период пандемии. "Россия - страна с богатой историей разработки и производства вакцин, у нас много предприятий и научных центров и вряд ли вакцина центра им. Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям", - отметила она.

Также Косенко сообщила, что несколько сотен добровольцев привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций на нее не было. "Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", - добавила заместитель главы Росздравнадзора.

Начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев пояснил РБК, что лабораторное подтверждение исследования будет проходить в пострегистрационном периоде, предполагающем несколько тысяч добровольцев и фиксацию данных о поствакциональных осложнениях.

"Нет никакого противоречия, что то исследование закончилось только на второй фазе, и его наработки применяются в разработке вакцины от коронавируса", - отметил он. Глаголев добавил, что проведение регистрации препарата на ранних стадиях клинических исследований допустимо, это существует также в ЕС и США.

По информации РБК, ранее АОКИ обратилась в Минздрав с предложением отложить до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции. В частности члены ассоциации указали, что участие в испытаниях разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцине "Гам-Ковид-Вак" приняло участие менее ста человек, когда в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. Кроме того, по их мнению вакцина должна проходить госрегистрацию в качестве конечного продукта, а массовое производство "Гам-Ковид-Вак" еще не налажено.

Вакцина от коронавируса

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

7 августа Минздрав РФ сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в данный момент находятся на экспертизе. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.