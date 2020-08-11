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Пандемия COVID-19
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 31 млн

За сутки было сделано 177 тыс. исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 31 млн теста на коронавирус, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 31 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 177 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов превысило 30 млн, Роспотребнадзор сообщил 7 августа.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 239 495 человек.

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