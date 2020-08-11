Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 31 млн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 31 млн теста на коронавирус, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 31 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 177 тыс. исследований.
О том, что число проведенных в стране тестов превысило 30 млн, Роспотребнадзор сообщил 7 августа.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 239 495 человек.