Российские дипломаты возложили венки к мемориалу советским воинам на севере Китая

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства России в Харбине возложили цветы к памятнику погибшим при освобождении Китая советским воинам в районе города Аргунь (городской округ Хулунбуир, автономный район Внутренняя Монголия). Как говорится в опубликованном во вторник сообщении российской дипмиссии в Харбине, церемония состоялась у мемориала в поселке Саньхэ (дословно с китайского "Трехречье", прежнее название - Драгоценка).

"10 августа 1945 года в его [поселка Саньхэ] окрестностях состоялся бой красноармейцев с японским отрядом. В результате ожесточенного сражения погибли 12 советских воинов и 20 японских солдат", - говорится в заявлении генконсульства. "Погибшие советские военнослужащие были похоронены на местном русском кладбище. В селе Драгоценка находилось станичное правление казачьих поселений Трехречья. Здесь до сих пор проживают китайские граждане русской национальности", - отмечается в сообщении.

Мероприятие приурочено к 75-летию начавшейся 9 августа 1945 года Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной Армии по освобождению Северо-Восточного Китая от японской оккупации. 10 августа сотрудники генконсульства посетили военно-мемориальные объекты в китайском городе Хайлар, где проходили наиболее ожесточенные бои советских и японских войск. Церемония возложения цветов прошла на вершине сопки Сяогушань у братской могилы павших советских воинов: там покоятся останки 1 086 солдат и офицеров 36-й армии Забайкальского фронта, погибших с 9 по 19 августа 1945 года при освобождении города Хайлар.

Живые цветы также были возложены к памятнику на братской могиле советским воинам в городском парке. Дипломаты также почтили память красноармейцев, погибших в пригороде Хайлара в эвенкийском хошуне в бою с японскими солдатами, которые укрылись в подземном бункере. Как отмечается в сообщении генконсульства, власти заменили первоначальный деревянный памятник на этом месте каменным монументом.

Местные жители также чтят память павших советских солдат: военно-мемориальные объекты в рамках патриотического воспитания посещают учащиеся местных школ. Ежегодно в начале апреля на один из важнейших китайских праздников Цинминцзе (день поминовения усопших) горожане приходят к мемориалам советским воинам-освободителям.

В августе - сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. За три недели советские войска разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной Армии за этот период превысили 12 тыс. человек.

Мемориальные объекты в Китае

Всего на территории КНР находятся по меньшей мере 83 советских воинских захоронения и мемориала. Они относятся к различным периодам военного сотрудничества двух стран, однако в основном посвящены оказанию СССР помощи Китаю в борьбе против японской агрессии в 1937-1941 годов, а также к разгрому Квантунской армии императорской Японии и освобождению Северо-Восточного Китая на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 году.