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Суд в Японии предписал выплатить $1,3 млн компенсаций эвакуированным из Фукусимы

Истцы требовали от государства и энергокомпании 3,4 млрд иен

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Энергокомпания Tokyo Electric Power будет обязана выплатить компенсации на сумму 144 млн иен (около $1,3 млн) жителям префектуры Фукусима, которые были вынуждены эвакуироваться после аварии на одноименной АЭС в марте 2011 года. Соответствующее решение вынес во вторник окружной суд города Сендай (префектура Мияги).

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Иск подали 83 человека, проживавших на момент трагедии в Фукусиме. Они были вынуждены покинуть префектуру и переехать на территорию Мияги. Истцы требовали от государства и энергокомпании 3,4 млрд иен ($32 млн), однако суд лишь частично удовлетворил их требования, а также не признал вину правительства по этому делу.

Это уже восьмое по счету подобное судебное разбирательство в отношении Tokyo Electric Power, когда решение принимается в пользу истцов.

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Япония
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