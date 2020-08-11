В Хабаровском крае откроют торговые центры до конца недели

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешат в полной мере работу торговых центров в рамках снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Instagram.

Торговые центры в Хабаровском крае работают не полностью, в них функционируют продуктовые магазины и часть магазинов с непродовольственными товарами.

"На штабе по коронавирусу мы сегодня получили запрос от торговых центров - они хотят открыться. Я считаю, время пришло, поэтому мы в ближайшие дни примем решение с соблюдением мер безопасности, дистанцирования, дезинфекции и так далее, и приступим к открытию торговых центров в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев. В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что торговые центры откроются до конца этой недели.

До этого региональные власти разрешили открыться с 12 августа аттракционам на открытом воздухе, планируется возобновить работу музеев, дать возможность посещать футбольные матчи при определенных условиях, с конца прошлой недели возобновил работу общепит. До этого кафе и рестораны принимали гостей только на летних верандах. Дегтярев сообщил, что более чем из 1,6 тыс. ресторанов, кафе и столовых свыше 500 уже открылись.

При этом до 23 августа в крае продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, сохраняется и масочный режим во всех учреждениях края - во время посещения точек общепита и магазинов, а также при поездках на общественном транспорте. Также продлили запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий.

По данным Министерства здравоохранения региона, в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировали свыше 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 73 человека скончались. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 87 новых заразившихся.