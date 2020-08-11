В Крыму до 14 августа прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется со 12 по 14 августа на территории Крыма. Соответствующее предупреждение получено от метеорологов, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

"В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 11 августа 2020 года № 44: "12-14 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот период запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных жилых домов, садоводческих и огороднических товариществ.

По данным управления МЧС по Крыму, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 20 пожаров, из них три в жилом секторе, два в нежилом, а также 15 возгораний сухой растительности и мусора. Всего с начала года ликвидировано 2 586 пожаров, из них 1 720 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов. С 10 апреля на всей территории полуострова был установлен особый противопожарный режим.