Опрос: выпускники вузов России оценивают сложность поиска работы на 7,1 балла из 10

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Выпускники вузов оценивают сложность поиска работы на 7,1 балла из 10 и видят в стажировках шанс трудоустроиться. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.

В опросе, проводившимся с 30 июня по 1 августа по всем российским округам, приняли участие выпускники 2017-2019 годов и молодежь до 27 лет с опытом прохождения стажировок. Размер выборки составил 350 респондентов.

"Выпускники вузов 2017-2019 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10. Причем молодые специалисты 2019 года выпуска испытывают больше трудностей, чем, к примеру, те, кто закончил вуз 3 года назад (7,3 и 6,8 балла соответственно). В среднем же по рынку труда сложность поиска работы россияне оценивают в 6,4 балла", - отметили аналитики.

Основной сложностью при трудоустройстве молодежь называет отсутствие опыта (68%). В числе проблем молодые специалисты указывают также на отсутствие или малое количество подходящих вакансий (15% респондентов), низкие зарплатные предложения (8%), отсутствие у них практических навыков и знаний необходимых для работы программ (2%). По 1% винят в своих сложностях отсутствие протекции и блата, гендерные стереотипы, высокую конкуренцию на рынке труда и недобросовестных работодателей. Среди прочих трудностей респонденты отмечали отсутствие программ стажировок и обучения в компаниях, неподходящий график работы, удаленность работы от дома и призыв на военную службу. "Лишь 4% опрошенных не сталкивались с какими-либо трудностями при поиске работы после окончания вуза", - рассказали исследователи.

Большинство респондентов (71%) считает основной функцией стажировки получение практических навыков, но также считает это хорошим способом устроиться на работу. "Именно о такой карьерной траектории рассказали 65% россиян до 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок. Еще 12% стажировавшихся респондентов джоб-оффер получили, но отклонили", - рассказали в Superjob.ru.