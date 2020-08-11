Путин: на форуме "Здоровье нации - основа процветания России" обсудят актуальные проблемы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Важно, что сегодня, когда мир столкнулся с новыми глобальными вызовами, вы сумели подготовить столь масштабное, серьезное мероприятие, объединить на площадке форума известных ученых, врачей, экспертов, представителей общественных, некоммерческих организаций и бизнеса, - подчеркнул он. - На пленарном заседании, на секциях и круглых столах вам предстоит обсудить актуальные проблемы, связанные с оптимизацией работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышением эффективности межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях в этой ответственной сфере".

Путин отметил, что значимым подспорьем для сотрудников медицинских учреждений станет выставка "Здоровье для всех", которая призвана познакомить присутствующих с последними достижениями отечественной науки и лучшими практиками в области организации здравоохранения. Президент выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а предложения участников и гостей мероприятия обязательно будут востребованы.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" начинает свою работу 11 августа в Москве и продлится до 13 августа. Мероприятие пройдет в очном формате в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной темой мероприятия в этом году стала охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности пандемии коронавируса. Программа форума включает тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации проектов и прочее.