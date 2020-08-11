Фотокорреспондент "России сегодня" более 15 часов не выходит на связь из Минска

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский фотокорреспондент Илья Питалев не выходит на связь из Минска, куда он поехал освещать выборы президента Белоруссии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИА "Россия Сегодня".

"Последний контакт с ним был в 17:40 10 августа", - отмечено в сообщении пресс-службы. Ответа на запросы от соответствующих инстанции о нахождении Питалева также не поступало.

Илья Питалев является лауреатом Sony World Photography Awards, NPPA - Best of Photojournalism, "Золотой глаз России" и многих других.

В фотожурналистику Илья пришел 1986 году, с 2002 по 2006 годы работал в холдинге "Коммерсантъ". С 2006 года - специальный фотокорреспондент РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

После объявления результатов экзитполов президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, с вечера 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.