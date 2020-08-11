В России впервые с 23 апреля выявили меньше 5 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 4 945, общее количество инфицированных достигло 897 599. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, в РФ впервые с 23 апреля за день выявили менее 5 тыс. случаев заражения, суточный рост десятый день не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Республике Калмыкия (0,2%), Московской и Смоленской областях (0,2%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%).

В частности, новые 694 случая были выявлены в Москве, 168 - в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 126 - в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 179 293 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 6 494. В частности, за сутки были выписаны 1 043 пациента в Москве, 189 в Мурманской области, по 160 в Московской и Ростовской областях, 157 в Нижегородской области.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших с начала эпидемии достигло 703 175.

В свою очередь число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 130 против 70 днем ранее. Так, 20 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, по семь в Ростовской и Новосибирской областях, шесть - в Красноярском крае.

Всего умер 15 131 пациент. Согласно данным, доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся коронавирусом.