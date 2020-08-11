Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,98

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился на 0,01, до 0,98. В Москве показатель, напротив, увеличился до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В двух из 10 регионов с наибольшим числом заболевших показатель превышает единицу. Помимо Москвы, это Нижегородская область, где он увеличился с 1,01 до 1,13. В Санкт-Петербурге он впервые с 14 июля достиг 1.

В остальных регионах коэффициент ниже этой отметки. В Ханты-Мансийском автономном округе, где число выявляемых случаев заражения за последние недели снизилось вдвое, он составил 0,77, в Челябинской области - 0,9, в Иркутской - 0,92, в Московской - 0,96. В Красноярском крае и Свердловской области показатель равен 0,98, в Ростовской - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.