Ненецкий АО получит 62 млн рублей из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми

ТАСС, 11 августа. Ненецкий автономный округ (НАО) получит дополнительно около 62 млн рублей из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Заключено соглашение с Минтрудом России о выделении НАО дополнительных средств на финансовую поддержку окружных семей. Речь идет о выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет. Из резервного фонда правительства России Ненецкому округу на условиях софинансирования выделено порядка 62 млн рублей", - говорится в сообщении.

Доля бюджета НАО составит 38 млн рублей. В целом на выплаты семьям с детьми с 3 до 7 лет с учетом первоначального финансирования - 43 млн руб. из федерального бюджета и 26 млн руб. из окружного - направили порядка 169 млн рублей. На сегодняшний день финансовую поддержку по указу президента России в регионе получают 1 152 семьи с детьми от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в НАО, т.е. 20 063 рубля. В 2020 году размер выплаты составляет 10 556 рублей.

Предоставление ежемесячных выплат началось с 1 июня 2020 года, при этом выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.