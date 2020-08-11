Более 90% регионов России могут создать временные рабочие места в рамках соглашения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Соглашения о создании временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения, были заключены с 79 регионами России. На создание таких мест из резервного фонда правительства выделено порядка 4 млрд рублей, об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

По словам замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, перечень субъектов по созданию рабочих мест сформирован на основе мониторинга на рынке труда. "Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особенностей и готовности субъектов федерации к созданию таких рабочих мест с учетом эпидемических показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также потребности региона в федеральном софинансировании. Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест", - сказала она, слова которой приводит пресс-служба ведомстве.

В Минтруде уточнили, что на создание временных рабочих мест из резервного фонда правительства выделено более 4 млрд рублей. С помощью этих средств региональные власти смогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Наибольший объем субсидий предоставляется Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет Роструд.

"Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, исходя из своих потребностей и специфики региона. Региональные центры занятости заключают трудовые соглашения с работодателями для создания временных рабочих мест. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах по постановлению правительства составляют не более 3 месяцев", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Безработные граждане, занятые на общественных работах, могут продолжать получать пособие по безработице.