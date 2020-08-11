Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса. Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает президент РФ.