Мурашко: вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса Центра им. Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.

На известной платформе

Вакцина от коронавируса, созданная центром им. Гамалеи, разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин.

"Сразу же после того как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, используя опыт и отлаженную технологию изготовления аденовирусных векторов, приступил к созданию вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Хочу отметить, еще в 1990-х годах ученые центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний. На этой платформе специалисты центра Гамалеи по заданию Министерства здравоохранения России разработали уже шесть вакцин, находящихся на различных стадиях обращения в РФ, в том числе проходящих регистрацию", - сказал Мурашко.

Производство на двух площадках

Вакцину будут выпускать в России на двух площадках, сообщил Михаил Мурашко.

"В настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках - самим центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм", - сказал он.

Учителя и медработники

Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.

"Начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники. И тем, от кого зависит здоровье детей, - это учителя", - сказал министр Мурашко.

Интерес к вакцине

Ряд зарубежных стран проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса, сообщил Мурашко.

"По вашему поручению РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - прим. ТАСС) инвестирует в продвижение и производство вакцины за рубежом. Интерес к ней уже проявляет сегодня ряд стран", - сказал Мурашко.