Что делать, если соседи шумят. Самые частые вопросы "Яндексу" о ремонте

"Яндекс" составил топы запросов пользователей поисковика на тему ремонта. Компанией были собраны данные с 13 июля 2019 года по 12 июля 2020 года.

В рейтинге на тему "Что спрашивают про ремонт" первое место занял запрос "с чего начать ремонт". В тройку самых популярных также попали вопросы "в какое время можно делать ремонт по закону" и "сколько нужно денег на ремонт квартиры". Помимо этого, пользователей поисковика интересует: "как сделать ремонт в квартире дешево и красиво", "когда будет капитальный ремонт моего дома, "порядок ремонта в квартире что за чем", "ремонт кухни чем отделать стены и потолок", "чем отмыть плитку после ремонта", "куда деть мебель на время ремонта" и "как снять кондиционер со стены во время ремонта".

Отдельный топ сформировали запросы о том, в чем пользователи сомневаются. Речь идет о сочетаниях со словами "ремонт" и "можно ли". Топ-10 выглядит следующим образом: "Можно ли делать ремонт в выходные", "Можно ли делать ремонт во время карантина", "Можно ли тратить материнский капитал на ремонт квартиры", "Можно ли не платить за капремонт многоквартирного дома", "Можно ли делать ремонт в високосный год", "Можно ли делать ремонт в новогодние праздники", "Можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры", "Можно ли взять ипотеку на ремонт", "Можно ли делать ремонт на Пасху" и "Можно ли делать ремонт в Рождество".

В топе запросов со словами "ремонт" и "соседи" лидирует сочетание "соседи делают ремонт очень шумно что делать". Помимо этого, в рейтинг вошли запросы: "могут ли соседи делать ремонт в выходные", "могут ли соседи делать ремонт во время самоизоляции", "треки звуков ремонта для соседей", "объявление о ремонте для соседей", "затопили соседи как взыскать деньги за ремонт" и "соседи не дают делать ремонт".

Что чаще всего ремонтируют

Согласно запросам пользователей, чаще всего их интересует ремонт жилья. Помимо этого, в топ-5 попали запросы о ремонте бытовой техники, гаджетов и компьютерной техники, автомобиля, а также одежды и обуви.

В рейтинге о ремонте технике первое место занимают запросы о телефонах. Помимо этого, пользователей "Яндекса" интересует ремонт стиральных машин, холодильников, телевизоров и компьютеров.

При этом в доме или квартире чаще всего ремонтируют ванную комнату. В два раза меньше людей интересует ремонт окон. Тройку лидеров топа замыкают интересующиеся ремонтом кухни. Также в топ-5 попали запросы о ремонте балкона и туалета.

"Яндекс" также сформировал отдельный рейтинг запросов о том, что пользователи хотят отремонтировать самостоятельно. Топ составлен на основе сочетаний со словами "как", "починить" и "отремонтировать". Таким образом, чаще всего самостоятельно хотят отремонтировать молнию. Помимо этого, пользователей интересует, как починить капающий кран, наушники, светодиодную лампу, унитаз, сломанный ноготь, протертые джинсы, гирлянду, пульт от телевизора и зонт.