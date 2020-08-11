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Пандемия COVID-19
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Дочь Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса

Президент сообщил, что его дочь чувствует себя хорошо
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© Гавриил Григоров/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса и чувствует себя хорошо.

На совещании с правительством во вторник глава государства отметил, что первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

"Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделал себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин. По его словам, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день - чуть больше 37. "И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо и титры [антител] высокие", - рассказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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