Путин потребовал восстановить финансирование покупок лекарств для льготников

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал не сокращать, а восстановить финансирование закупок лекарств для льготников и лечения онкозаболеваний. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать и, если что-то уже предложено [сократить], восстановить средства, связанные с приобретением лекарств для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить", - сказал Путин.

Президент напомнил, что Минфин РФ в связи с падением цен на энергоносители, сокращением экономики и распространением коронавирусной инфекции предложил по некоторым направлениям сократить расходы. Путин назвал это "в целом абсолютно здравым подходом". Тем не менее, по его мнению, на фоне восстановления экономической активности по ряду направлений, в том числе и по оборонной промышленности, необходимо восстановить расходы. "Мы это еще с председателем правительства отдельно проговорим", - сказал он, попросив членов кабмина обратить на это внимание.