Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот с 1 января 2021 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, в виде раствора для инъекций. В гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года, об этом сообщается во вторник сайте государственного реестра лекарственных средств.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Срок введения в гражданский оборот - 01.01.2021", - отмечается на сайте.

Производителями значатся АО "Биннофарм" и центр имени Гамалеи.

Сообщалось, что центр им. Гамалеи разработал вакцину в двух формах - жидкой и лиофилизированной.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции будет выпускаться в России на двух площадках. По его словам, в настоящее время при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка "идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей".