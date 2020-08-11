За 1,5 года в РФ не допущено более 820 мигрантов, причастных к терроризму и экстремизму

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 820 мигрантов, причастных к терроризму и экстремизму, не пустили в Россию за последние полтора года. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, которое провел во вторник председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

"Он проинформировал участников заседания о результатах проведенных мероприятий, благодаря которым с начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности", - сообщили в НАК. Бортников отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.

На заседании НАК были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России, а также проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов. В НАК сообщили, что определены приоритетные задачи по усилению профилактической деятельности в миграционной среде, а также по совершенствованию взаимодействия органов государственной власти в данной сфере.