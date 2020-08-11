Путин указал на несправедливость сокращения профильных доплат медикам на фоне пандемии

Глава государства пояснил, что часть коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, осталась невостребованной. "В этой связи у медиков произошло снижение выплат, стимулирующих и других. То есть, мы за COVID кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности недоплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем", - заявил президент.

Путин также напомнил, что завершается период осуществления дополнительных стимулирующих выплат медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом. "Выплаты заканчиваются, а инфекция пока никуда не ушла. Да, у нас есть снижение, позитивные тренды, но все же этот вирус присутствует, и много людей болеет, многие медики продолжают работать с людьми, которые столкнулись с этой болезнью", - указал он.