МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Кравцов.

Почти 2 млн первоклассников

Около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников - 17 млн.

"В этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 млн 900 тыс. первоклассников. Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников. Семь миллионов дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций", - сказал Кравцов.

Готовы к учебному году

Свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года.

"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", - сказал Кравцов.

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.

Новые школы

Тысяча семьсот пятьдесят новых школ планируется ввести в России к 2025 году.

"В целом до 2025 года планируется ввести 1 750 школ на полтора миллиона мест. Причем обращу особое внимание, что 500 школ построят с использованием механизма государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка", - сказал Кравцов.

Без вспышек коронавируса на ЕГЭ

Вспышек новой коронавирусной инфекции не было зафиксировано во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), экзамены прошли в штатном режиме.

"Четко выстроить работу в новых условиях поможет и успешный опыт проведения с соблюдением всех санэпидтребований Единого государственного экзамена. Более 700 тыс. детей благополучно экзамены сдали, вспышек на ЕГЭ не зафиксировано", - сказал Кравцов.