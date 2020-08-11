Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Государственные экзамены прошли во всех высших учебных заведениях России, дипломированными специалистами стали 550 тыс. студентов очной формы обучения. Об этом во вторник сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Благодаря самоотверженным усилиям преподавателей и студентов во всех университетах в новом формате прошли государственные экзамены и состоялись защиты выпускных квалификационных работ, - сказал Фальков. - В результате, несмотря на беспрецедентные условия, дипломы о высшем образовании получили 550 тыс. студентов очной формы обучения".

Занятия в большинстве вузов РФ 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.

Выпускники на исследовательские позиции

Программа привлечения выпускников вузов на исследовательские позиции в университетах и научных организациях России запущена.

"Совместно с министерством труда разработан комплекс специальных мер, стартовала программа по привлечению выпускников на исследовательские позиции в университеты и научные организации", - сказал он.

"Более 50 тыс. студентов этим летом получили возможность работать в летних оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях и на строительных объектах. Работа в студенческих отрядах будет учтена при прохождении учебных практик", - добавил министр.