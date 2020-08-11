В Минздраве рассказали, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после прививки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации во вторник первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

"Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что вакцина НИЦ им. Гамалеи прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Отмечается также, что препарат не содержит компонентов вируса COVID-19. "Россия готова к международному сотрудничеству в вопросе разработки и внедрения вакцины", - говорится в сообщении.