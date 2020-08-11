Путин поручил проанализировать неготовность четверти школ к организации горячего питания

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил во вторник недовольство неготовностью четверти российских школ к организации горячего питания и поручил проанализировать сроки и пути решения этой проблемы.

На совещании с правительством глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов. "Вроде бы 75% - это много, но я хочу сказать, что 25% неготовых школ - вот это много", - подчеркнул Путин.

"Я хочу знать, когда все российские школы будут готовы к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов", - продолжил президент. Он попросил правительство РФ и министра просвещения Сергея Кравцова, глав регионов, полпредов и администрацию Кремля провести анализ - "что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта", и доложить об этом в ближайшее время.

Он добавил, что это касается и малокомплектных школ. "Я знаю мнения о том, что, может быть, и не нужно этим заниматься в малокомплектных школах. Нужно! Нужно и там обеспечить детей горячим питанием либо как-то по-другому решать этот вопрос, но семьи, которые направляют детей в эти малокомплекстные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, которые будут пользоваться этой федеральной льготой", - сказал Путин.

Говоря в целом о подготовке школ к новому учебному году, президент РФ отметил, что еще есть время "доделать то, что еще не до конца сделано", в том числе в плане ремонта, методического обеспечения и так далее. "Первое сентября в нашей стране - это всегда праздник. Я прошу вас сделать все для того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен", - обратился Путин к правительству.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.