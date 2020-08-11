Источник: фотокорреспондент "России сегодня" Питалев находится в СИЗО в 60 км от Минска

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Задержанный в Минске фотокорреспондент МИА "Россия cегодня" Илья Питалев находится в СИЗО города Жодина примерно в 60 км от белорусской столицы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

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"Он в СИЗО в Жодине", - сказал собеседник.

В посольстве РФ в Минске ТАСС сообщили, что проверяют информацию о местонахождении журналиста.

Во время разгона протестных акций в Минске в минувшее воскресенье были задержаны журналисты Daily Storm, известный военный корреспондент Семен Пегов, позже посольство сообщило об их освобождении. Также СМИ сообщали о задержании журналистов "Медузы", фотокорреспондента РИА Новости.