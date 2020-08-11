ВОЗ поддерживает контакт с Россией по разработке вакцины против коронавируса

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины против коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"По вакцинам, безусловно, мы находимся в контакте со всеми правительствами, и мы находимся в контакте и работаем с российскими органами здравоохранения", - сказал он. "Мы обсуждаем, как будет идти процесс преквалификации [вакцины]", - пояснил он.

Язаревич отметил, что ВОЗ выступает за ускорение разработки эффективных вакцин от коронавируса и средств лечения вызываемого инфекцией заболевания и внимательно следит за прогрессом в этой сфере.

"Пандемия угрожает жизням и экономикам, и жизненно важно применять меры в сфере здравоохранения, о которых мы знаем, что они работают, - сказал Язаревич. - Нам нужно продолжать инвестировать в ускорение разработки безопасного лечения и вакцин, которые помогут нам уменьшить передачу заболевания".

"Однако ускорение не означает, что нужно ставить под угрозу безопасность", - пояснил он, напомнив о необходимости оценки безопасности вакцины национальными органами здравоохранения по завершении клинических испытаний, прежде чем вакцина начнет применяться. "Мы следим за прогрессом в разработке вакцин против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - подчеркнул Язаревич, отметив, что список "вакцин-кандидатов" на сайте ВОЗ еженедельно обновляется.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек, свыше 736 тыс. умерли.